"تحقيقات برج الإسكندرية المائل والمتهمين في مصرع شقيق رامي صبري".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية اليوم الإثنين، العديد من الوقائع والقضايا التي شغلت الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

السيطرة على حريق محل قطع غيار سيارات بعين شمس

انتقل فريق من نيابة المرج، اليوم الاثنين، لمعاينة موقع سقوط سيدة من شرفة عقار بالطابق 13 بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

سقطت من الطابق الـ 13.. النيابة تعاين موقع مصرع سيدة بالمرج

انتقل فريق من نيابة المرج، اليوم الاثنين، لمعاينة موقع سقوط سيدة من شرفة عقار بالطابق 13 بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

٤ سيارات إطفاء تنفذ عملية التبريد لحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تنفذ ٤ سيارات إطفاء عملية التبريد بموقع حريق شب في مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين، منعا لتجدد النيران.

المعاينة تكشف كواليس حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق شب في مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين.

للمرة الثانية.. تجديد حبس 5 متهمين في واقعة مصرع شقيق الفنان رامي صبري

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، للمرة الثانية، حبس 5 متهمين في واقعة مصرع شقيق الفنان رامي صبري غرقا عقب قفزه في ترعة المريوطية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة الإدارية: 3 عقارات مجاورة لـ"برج الإسكندرية المائل" دون سجلات بسبب أحداث 2011

استمعت النيابة الإدارية خلال تحقيقاتها بواقعة "برج الإسكندرية المائل" لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث قدمت اللجنتان تقريريهما للنيابة.

عيوب إنشائية وميل في الشارع.. تفاصيل تقارير العقارات المجاورة لـ"برج الإسكندرية المائل"

استمعت النيابة الإدارية خلال تحقيقاتها بواقعة "برج الإسكندرية المائل" لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث قدمت اللجنتان تقريريهما للنيابة.

وكشف التقريران أنه من واقع معاينة عدد 8 من العقارات المحيطة للعقار (36 شارع أبو الحسن – كوم الشقافة) فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3 - 5%، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دورًا.

سحب 3634 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3634 رخصة سيارة؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.