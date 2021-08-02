سقطت من الطابق الـ13.. النيابة تعاين موقع مصرع سيدة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتقل فريق من نيابة المرج، اليوم الاثنين، لمعاينة موقع سقوط سيدة من شرفة عقار بالطابق 13 بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

كانت سيدة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ 13، من شرفة عقار سكني بمنطقة المرج، وتم نقلها الى المستشفى، وانتقل رجال المباحث لمسرح الحادث لإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة من عقار سكني بالطابق الـ 13، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة ووفاتها في الحال، وتم نقلها إلى المشرحة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.