الخليج 365: مصر تدعم تنفيذ سد جوليوس نيرير لتوليد الكهرباء في تنزانيا

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها بحث الموقف التنفيذي لسد جوليوس نيرير التنزاني، لتوليد الكهرباء في تنزانيا، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة

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