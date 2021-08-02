شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن غلق باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والذى استمر لمدة 18 يوم عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 40.193 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم جميع شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يدل على نجاح خطى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تطبيق رؤية مصر 2030، وتطوير التعليم الفنى وتغيير نظرة المجتمع إليه، وإعداد خريجين مؤهلين بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل، وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة بسوق العمل.

وأوضح مجاهد، أن المميزات التى يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى، وتوفير الزى المدرسى، وكذلك توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

وفى سياق متصل قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم التواصل خلال الأيام القادمة مع جميع المتقدمين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكترونى لإخطارهم بموعد اختبارات القبول، موضحًا أنه سيتم تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حتى يتم مراعاة الدقة الكاملة فى تصحيح الاختبارات لجميع الطلاب المتقدمين.

واختتم بصيلة أنه نظرًا إلى هذا العدد الكبير من المتقدمين، ستفتتح الوزارة مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية لهذا العام الدراسى، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس خلال الأيام القليلة القادمة.