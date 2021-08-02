شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع أعمال التطوير لقاعات التدريس بكلية الآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لكلية الآداب بجامعة عين شمس برفقة الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية والدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و إيمان محمود أمينة الكلية وعدد من المسئولين بالكلية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتجديدات الإنشائية .

وتفقد نائب رئيس الجامعة إحلال وتطوير الدور الثاني الذى يتضمن المعامل وقاعات البرامج المميزة ويشمل ذلك أيضا إحلال الأثاث القديم واستبداله بأثاث مكتبي عصرى .



وأشار إلى أهمية توحيد النسق الانشائي العام لجميع التجديدات، كما وجه جميع المسؤلين بالجهاز الإدارى بالكلية خاصة مسئولى الدفاع المدني بالحذر من مسببات حدوث الحرائق، خاصة في وجود الأخشاب المستخدمة في معدات البناء وترشيد استخدام الإنارة الصناعية في وجود ضوء النهار الساطع تحقيقا لمبدأ ترشيد الاستهلاك كما أشار لأهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة.