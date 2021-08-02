شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتوقع موجة رابعة لكورونا الشهر المقبل وتؤكد: الحرارة تضعف الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوضع الحالي لإصابات كورونا في مصر في أقل معدلاتها، ولكن يجب الحذر كثيرا خاصة في تلك الفترة التي تشهد ازدحاما خاصة بالشواطئ، متابعه: "نترقب الفترة المقبلة ونحن قلقون جدا بشأن الأسابيع المقبلة، نحن لدينا إصابات قليلة حاليا، ولكن لن نصل لزيرو إصابات بمصر".

أضافت نهى عاصم، في لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا يمكن أن تحدث في مصر خلال سبتمبر المقبل، قائلة: "أتوقع أن نستقبلها في مصر في سبتمبر، وهناك دراسة تشير إلى أن الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة في ضعف فيروس كورونا".

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن متحور كورونا "دلتا" لم يظهر حتى الآن بين المصريين حتى الآن، مردفه: "متحور دلتا لم يثبت أنه شرس رغم زيادة الوفيات به مؤخرا، واللقاحات المتوفرة قادة حتى الآن على مواجهة السلالات المتحورة من فيروس كورونا".

وأشارت إلى إنتاج مليون جرعة لقاح سينوفاك الصيني بمصر، وفى خلال العام الحالي سيتم إنتاج 40 مليون جرعة من نفس اللقاح محليا، وجارى الآن التحاليل اللازمة للمليون جرعة المنتجة مؤخرا، ومن المتوقع طرحها للمصريين خلال الأيام المقبلة".

وأكملت: "عدد من تلقى لقاح كورونا شارف على الـ6 مليون حتى الآن، وخلال الفترة المقبلة سنسرع في تلقيح المواطنين نتيجة التصنيع المحلى للقاح".