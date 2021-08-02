شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين لعبور الحالات الإنسانية وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت السلطات المصرية، فتح وتشغيل معبر رفح البرى من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استئناف فتح وتشغيل المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وتواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور وإدخال المساعدات، مؤكدة أن الاستعدادات قائمة للحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى القطاع فب أى وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، كما أن هناك جاهزية لتشغيل المعبر في أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ويتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أى وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات، ووفقا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.