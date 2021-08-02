شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آثار حريق عزبة خير الله.. ومسئولو حياة كريمة يتواصلون مع المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحماية المدنية أعمال التبريد، لآثار خريق بمنطقة عزبة خير الله فى مصر القديمة بالقاهرة، والذى أثر على 6 عقارات، حيث رصد الخليج 365، آثار الحريق والذى ادى لتفحممحتويات عدد من العقارات.



وأكد أحد الأهالى، أن مسئولى حياة كريمة تواصلوا معه لإعادة تأهيل المنزل بعد احتراقه بالكامل.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت مدأمس من إخماد الحريق الذى نشب بمنطقة عزبة خيرالله امام نادى طلائع الفرسان بحي مصر القديمة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح وتجرى حاليًا عمليات التبريد .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق بمنطقة عزبة خير الله وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق الذى بدأ بنشوب النيران بهيش بقطعة ارض فضاء وامتد الحريق الى 6 عقارات سويسي ( مكونة من دور أرضى طوب ابيض وسقف خشبى ) وقطعة أرض مسورة بها أخشاب قديمة كما طال الحريق واجهة المعهد الدينى الازهري وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.































