شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 250 محل بالأوكازيون الصيفي في اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالاوكازيون للتأكد من جودتها وعرض سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون، كذلك تسهيل اجراءات دخول المحال التجارية، حيث شارك 250 محل في أول بالعمل بالأوكازيون الصيفى.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحال المشاركة في الأوكازيون، وكذلك تنشيط التجارة الداخلية بالدولة.

وقال أحمد كمال معاون وزير المتحدث الرسمي للوزارة، عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون باليوم الأول وصل 250 محل تجاري متنوع ما بين محال ملابس وأجهزة كهربائية وأحذية، كما تم التشديد على قطاع التجارة الداخلية في الوزارة بتسيير حملات على المحال المشاركة للتأكد من التخفيضات المعروضة.

وأوضح عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه تم شن حملات رقابية اليوم على المحال المشاركة بالاوكازيون بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية المحلات المشاركة بالاوكازيون، وعرض السلع بسعرين قبل وبعد الدخول بالاوكازيون، والأيام القادمة ستشهد تسيير مزيد من الحملات بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 4000 محل في الأوكازيون هذا العام بزيادة تصل الى 15 % عن العام الماضي.

