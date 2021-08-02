شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد على أهمية مواكبة مؤسسات الإفتاء بالعالم للتطورات العميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية مواكبة مؤسسات الإفتاء في العالم للتطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكاراً مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حالياً دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.