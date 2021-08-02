شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تأكيد هيئة السكة الحديد عدم وجود أي زيادة في أسعار تذاكر كل قطاراتها، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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طلاب الثانوية العامة: امتحان الجيولوجيا سهل وفى مستوى الطالب المتوسط

أكد طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم، سهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، مؤكدين أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط رغم أنها خاطبت الفهم، حيث أوضح طلاب الشعبة العامة بلجنة مدرسة إسماعيل القبانى بالعباسية سهولة الامتحان، والإجابات واضحة ومباشرة عدا 3 جزيئات فقط من أصل 50 سؤال كانت تحتاج للتفكير وتركيز قبل الإجابة عنها.

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أطلق صندوق تحيا مصر، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية في قريتي منديشة والقصعات بالواحات البحرية، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد صباح اليوم الإثنين، هزة أرضية في منطقة القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية جاءت بياناتها كالتالى:

السكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطاراتها المكيفة والعادية.. وتنفى الزيادة

نشرت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية على كافة خطوطها المختلفة من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة إلى بورسعيد والمنصورة ودمياط، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد من زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكة الحديد.

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لفظت عروس أنفاسها الأخيرة عقب انتهاء حفل زفافها بساعة حيث شعرت بحالة إعياء، وأصيبت بأزمة قلبية بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

التعليم تضبط 6 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل بينها حالة حيازة تابلت

أدى 292 ألف و428 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية/علوم" امتحان مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية"، كما أدى 100 ألف و453 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية/الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات البحتة " التفاضل والتكامل"، وذلك في الخليج 365 عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

مفتى البوسنة السابق: مصر الوحيدة القادرة على إنقاذ العالم من الضلال

أكد الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، أن المجموعات الإرهابية لديها من الذكاء في استخدام التكنولوجيا مما يضعنا أمام تحدي كبير أن هذه التكنولوجيا التى استخدماتها الجماعات الإرهابية تضعنا تحت مسؤلية كبيرة جدا، وكان لابد أن المؤسسات الإفتائية أن تشغل هذا الفراغ وتواكب في الوقت نفسه توجهات الدولة التى تحولت للرقمنة بالفعل وهو اتجاه قوي ليس فى الداخل فقط بل في الخارج كذلك.

وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة

قام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بجولة تفقدية لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، وذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة التخصصية .

الرى تحذر من سقوط أمطار غزيرة الأيام المقبلة على بعض المدن

حذر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، من سقوط أمطار غزيرة يومى 5 - 6 أغسطس "الخميس والجمعة" على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد، مؤكداً أنه سيتم تحديث خرائط التنبؤ خلال الأيام القادمة.

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطينى تطورات الأوضاع فى القدس

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية د. محمود الهباش، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مستشار الرئيس الفلسطيني أحاط الوزير شكري بآخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده مدينة القدس من تصعيد وانتهاكات واستمرار لمحاولات فرض الأمر الواقع وتغيير الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة، وذلك بحسب بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات.. أولياء الأمور يشاركون طالبات بورسعيد الاحتفال بالمزمار.. والزغاريد تملأ شوارع كفر الشيخ.. والطلاب يعبرون عن ارتياحهم للامتحان الأخير: ختامه مسك.. فيديو وصور

"زغاريد ومزمار وبالونات وشماريخ".. هكذا احتفل طلاب الثانوية العامة بانتهاء امتحانات نهاية العام الدراسى، بعد ماراثون امتد من يوم 10 يوليو الماضى حتى الثانى من شهر أغسطس، ما بين ردود أفعال للطلاب عن سهولة مواد وصعوبة أخرى

تقلبات فى حالة الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة يتجاوز الأربعين.. "الرى" تحذر من أمطار غزيرة يومى الخميس والجمعة على البحر الأحمر.. وتقارير البيئة تكشف: انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية

تغيرات وتقلبات تشهدها حالة الطقس هذه الأيام بارتفاع كبير فى درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث تكون العظمى بين أوائل ومنتصف الثلاثينيات على مدن الساحل الشمالى مع طقس حار بين أواخر الثلاثينيات والأربعين على المدن الداخلية من الشمال مروراً بالقاهرة وحتى شمال الصعيد مع طقس شديد الحرارة ويؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

أما عن درجات الحرارة العظمى على وسط وجنوب الصعيد فهى بين أوائل ومنتصف الأربعينيات مع طقس شديد الحرارة، أما ليلاً فيكون الشعور بالطقس مائل للحرارة نسبياً خاصة بتأثير ارتفاع الرطوبة النسبية.