10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل شب في مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ بقيادة اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد في محاولة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر، في ظل تصاعد كثيف للأدخنة حتى إن سحابة سوداء غطت سماء المنطقة ليتم استدعاء قوات إضافية.