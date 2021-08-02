المعاينة تكشف كواليس حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق شب في مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين.

وتبين نشوب حريق في كمية مخلفات وتشوينات في قطعة أرض فضاء ملحقة بالمصنع، وأمكن السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المصنع.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ بقيادة اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد في محاولة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

وتسبب الحريق في تصاعد كثيف للأدخنة حتى أن سحابة سوداء غطت سماء المنطقة ليتم استدعاء قوات إضافية ليصل الإجمالي ١٠ سيارات إطفاء ساهمت في عملية السيطرة دون إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق.