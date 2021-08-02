إحالة المتهمين بالشروع في قتل أمين شرطة بسبب ركن "توك توك" للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الخانكة، الإثنين، بإحالة عاطلين تعديا على أمين شرطة بآلة حادة بعد خلافات نشبت بينهم على ركن "توك توك" بمنطقة الخصوص إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "وائل .س، عادل .م"، عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة التعدي على المجني عليه، وأن المجني عليه تشاجر معهما بسبب ركنهما "توك توك" أمام محل سكنه، فتعديا عليه بآلة حادة محاولين الشروع في قتله.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من أمين شرطة يتهم شخصين بالتعدي عليه بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.