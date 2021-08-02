سحابة سوداء تغطي سماء أكتوبر.. حريق هائل في مصنع بلاستيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ بقيادة اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد في محاولة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

وتسبب الحريق في تصاعد كثيف للأدخنة حتى أن سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.