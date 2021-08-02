شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد معمل أبحاث وتطوير النخيل ويوجه بزيادة إنتاج الشتلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم الإثنين، المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح يرافقه المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



‏وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل، إن وزير الزراعة تفقد معمل زراعة الأنسجة بالمعمل المركزى للنخيل والذي يحتوي علي غرفة تحضير الأوساط الغذائية وغرفة الزراعة وغرف تحضين النباتات في المراحل المختلفة ثم تفقد الوزير الصوب الملحقة بالمعمل، التي تحتوى على أصناف البارحى والمجدول وأصناف جافة.

وأشاد الوزير بالجهد المبذول وتوجه بالشكر إلى فريق العمل بالمعمل المركزى للنخيل.

ووجه القصير بالاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تخدم المجتمع والتوسع فى إنتاج شتلات النخيل المتميزة ذات العائد الاقتصادى لخدمة المشروعات الزراعية القومية التى تشهدها مصر حاليا كما جه تذليل كافة العقبات والصعوبات لانشاء معمل تجاري وزياده المنتج من الفسايل ذات الاصناف المميزة وتقليل الاستيراد منها خاصة.