شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للعام 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جامعة القاهرة فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2021 / 2022، من خلال التسجيل الإلكترونى وملء استمارة التقديم الإلكترونية ببوابة خدمات طلاب جامعة القاهرة، بالنسبة للطلاب القدامى فقط.

وتتضمن خطوات التسجيل ملئ الاستمارة ثم تحميل الملف الورقى الخاص بالمدن من الجانب الأيمن من موقع الاستمارة الإلكترونية، ويقوم الطالب بالدخول على إرشادات التقدم والإقرارات، ثم اختيار جامعة القاهرة والضغط عرض التعليمات، ثم القيام بتحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته.

أما لخطوة الثالثة تتضمن رفع الملف إلكترونيا (استمارة التقديم الإلكترونية + الملف الورقى الخاص بالمدن الذى قمت بتحميله بعد استيفائه) + المرفقات والتى تشمل (وصل كهرباء اومياة أو تليفون...او أى اثبات سكن – صورة البطاقة للطالب وولى الأمر – 4 صور شخصية – الفيش - صورة بطاقة الضامن) ثم القيام بعمل نسخة ضوئية pdf للملف الورقى عن طريق الاسكانر أو صورة واضحة بالموبايل وقم برفعها على على الموقع.

وأوضحت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة أنه على الطالب احضار الملف الورقى كاملا يوم التسكين مع تسليمه من ضمن إجراءات تسكينك وفى حالة عدم مطابقة ملفك الورقى مع الملف الذى رفعته على الموقع سيسقط حق الطالب فى السكن.