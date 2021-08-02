شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 69 رحلة دولية تقل 7617 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 69 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 7617 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير غداً، 69 رحلة جوية بمعدل 52 رحلة دولية إلى بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7617 راكبا.