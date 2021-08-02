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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة القوى العاملة تستعد للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى مقر وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية، بالمجمع الوزارى الذى يضم خمس وزارات أخرى وهى وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولى، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام ، والهجرة، ويتضمن 7 أدوار، دور خاص بالوزير ومعاونيه ومستشاريه، ووجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من تجهيز ذلك الدور بحلول الأسبوع المقبل.
كما يضم المقر جراجات لانتظار السيارات، لاستيعاب سيارات الموظفين، ونسبة التجهيز من حيث اجراءات السلامة والأمان.
ويراعى المقر فى تصميم الغرف الخدمية والحمامات تخصيص حمامات لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أنظمة الكهرباء والغاز بالمبنى والتى تعمل بأحدث الأنظمة ذات الحساسية للأجسام، وكذا المصاعد الكهربائية التى تعود للدور الأرضى تلقائياً بعد انتهاء اليوم وانصراف ودخول العاملين بنظام البصمة، مع توافر نظام تحكم شامل للمبنى، ومكان مخصص لتصريف النفايات تلقائياً فى كل دور.