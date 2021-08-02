شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى النرويج: تحرُّك نشط للسفارة المصرية نحو جذب مزيدٍ من الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية لدى النرويج، إن السفارة بصدد تنظيم مُنتدى أعمال يوم 24 أغسطس الجارى، للترويج للمناخ الاقتصادي الجاذب فى مصر، وتشجيع الاستثمارات النرويجية فى السوق المصرى، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها أجهزة الدولة لدعم الاقتصاد المصرى وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر ومُختلف دول العالم من خلال الترويج للفُرص الاقتصادية المُختلفة فى مصر. ودعا السفير الشركات المصرية المُهتمّة بالمُشاركة فى أعمال المُنتدى إلى التواصُل مع السفارة سواء هاتفياً أو من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصُل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح السفير المصرى في أوسلو - في بيان صادر عن السفارة - أنّه بالرغم من انحسار عددٍ من الأنشطة الاقتصادية منذُ اندلاع جائحة كورونا فى مارس 2020، إلّا أن السفارة نجحت فى التنسيق مع إحدى أكبر الشركات النرويجية فى مجال المزارع السمكية وترتيب عدة زيارات لمسئوليها إلى مصر وهو ما أسفر عن توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية لضخ استثمارات بقيمة 700 مليون دولار تقريباً يتحمّل الشريك النرويجى بتدبير 80% منها، كما تعمل السفارة على توسيع نطاق التعاوُن بالتوصُّل إلى اتفاق آخر مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية استغلالا للنهضة الكبيرة التى يشهدها قطاع الاستزراع السمكى فى مصر، هذا فضلاً عن اهتمام السفارة بالاستفادة من الخبرات النرويجية فى مجال الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات النرويجية فى هذا المجال فى مصر والتى بلغت حوالى 50 مليون دولار، نتيجة التواصُل المُستمر من قِبل السفارة مع الشركات النرويجية المُتخصصة فى هذا المجال.

أضاف السفير المصرى أنّه قد عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من رجال الأعمال النرويجيين المُهتمين باستيراد المُنتجات المصرية خاصةً من الفاكهة والخضروات، وهو ما أثمر عن تضاعف حجم الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة إلى النرويج خلال العام الأخير، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية المُرتبطة بجائحة فيروس كورونا، مُضيفاً بأن السفارة تعمل على بحث إمكانية إطلاق خط طيران مُباشر بين العاصمة النرويجية وأوسلو وإحدى المُدن السياحية فى مصر كالغردقة أو شرم الشيخ كنواةٍ يُمكن البناء عليها مُستقبلاً نحو عمل خط طيران مُباشر ومُنتظم بين العاصمتين لتذليل العقبات التى تحول دون تحقيق مزيدٍ من التقدُّم فى التجارة البينية وكذلك فى مجال السياحة.