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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عروس بعد ساعة من حفل زفافها إثر إصابتها بأزمة قلبية فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لفظت عروس أنفاسها الأخيرة عقب انتهاء حفل زفافها بساعة حيث شعرت بحالة إعياء، وأصيبت بأزمة قلبية بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.
ولفظت العروس اسراء شعبان سعد القاضى انفاسها الأخيرة بعد ساعة من انتهاء حفل زفافها بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.
وشيع أهالي قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم، جنازة عروسة توفيت بعد ساعة من حفل زفافها، عقب شعورها بحالة إعياء، وإصابتها بأزمة قلبية.
عروسة توفت بعد زواجها بساعة ببنى سويف