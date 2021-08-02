وشيع أهالي قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم، جنازة عروسة توفيت بعد ساعة من حفل زفافها، عقب شعورها بحالة إعياء، وإصابتها بأزمة قلبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عروس بعد ساعة من حفل زفافها إثر إصابتها بأزمة قلبية فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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