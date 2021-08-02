شكرا لقرائتكم خبر عن الغواصة (S-44) تنضم للقوات البحرية بعد وصولها قاعدة الإسكندرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء " كيل " بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت بطاقمها المصرى، ويمثل إنضمام الغواصة (S-44) تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الإقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من تحقيق الأمن والإستقرار والسلم فى المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى أستلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة المانيا الإتحادية .