شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحذر من سقوط أمطار غزيرة الأيام المقبلة على بعض المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، من سقوط أمطار غزيرة يومى 5 - 6 أغسطس "الخميس والجمعة" على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد، مؤكداً أنه سيتم تحديث خرائط التنبؤ خلال الأيام القادمة.

وطالب المركز بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب البلاد.

وتشير توقعات خبراء الطقس أن درجات الحرارة ستبقى غداً مرتفعة عن معدلاتها المناخية حيث تكون العظمى بين أوائل ومنتصف الثلاثينيات على مدن الساحل الشمالي مع طقس حار بين أواخر الثلاثينيات والأربعين على المدن الداخلية من الشمال مروراً بالقاهرة، حتى شمال الصعيد مع طقس شديد الحرارة ويؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

كما يتوقع أن تكون العظمى بين أوائل ومنتصف الأربعينيات على وسط وجنوب الصعيد مع طقس شديد الحرارة، أما ليلاً فيكون الشعور بالطقس مائل للحرارة نسبياً خاصة بتأثير ارتفاع الرطوبة النسبية.

وتزداد كمية السحب على مناطق متفرقة أحيانا، بينما تزداد كميات السحب على مناطق من جنوب وشرق الجمهورية بنهاية الفترة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات جنوب البحر الأحمر وجنوب الوادى الجديد قد تمتد لمناطق من أقصى جنوب الصعيد.