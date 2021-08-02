شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بجولة تفقدية لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، وذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة التخصصية .

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرض تقديمى تضمن شرح مفصل لإسلوب العمل والتطوير المستمر فى ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة، كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة والذى تضمن عدد من النماذج التى يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات ويتم التعامل معها، وفقاً لأعلى المعايير الفنية العالمية مما يسهم فى الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة .

أعقبه المرور على عدد من المراكز الفنية المتخصصة التى يتم العمل بهما وفقاً لأحدث النطم التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى تلك التخصصات، كما إستمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترح إنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة تضمن شرح مفصل لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الإستفادة القصوى من المركز واللحاق بالركب العالمى فى مجال الأسلحة الصغيرة.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها ، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.