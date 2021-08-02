شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطاراتها المكيفة والعادية.. وتنفى الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية على كافة خطوطها المختلفة من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة إلى بورسعيد والمنصورة ودمياط، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد من زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكة الحديد.

كانت هيئة السكة الحديد أعادت العمل بنظام الحجز المسبق لاستقلال القطارات الروسية الجديدة التي عرباتها ذات تهوية ديناميكية "عادية"، وذلك بعد نحو 40 يوما على قرار إلغاء العمل بهذا النظام والسماح لحاملى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها وفق أسبقية الجلوس، حيث أعادت العمل عليها بنظام الحجز المسبق مثلما يحدث مع القطارات المكيفة.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن الهيئة كانت أجرت تعديلات فى نظام حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة شملت السماح لحاملى وحاجزى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها بالأسبقية دون تحديد أرقام المقاعد على التذاكر قبل أن تقوم بإلغاء هذه التعليمات والتعديلات وتعود للعمل بنظام الحجز المسبق المتبع منذ بداية دخول القطارات الروسية الجديدة الخدمة منتصف العام الماضى.

وأضافت المصادر أن نظام الحجز المسبق الذى قررت الهيئة إعادته بالقطارات الروسية (العادية) مماثل لنظام الحجز المسبق المتبع مع القطارات المكيفة بأنواعها التي تشترط التوجه لشباك الحجز قبل استقلالها لحجز مقعد والحصول على تذكرة مدون عليها رقم المقعد، على عكس ما يحدث مع القطارات العادية الأخرى التي لا يدون على التذكرة رقم المقعد والجلوس على مقاعدها بالأسبقية.

وأوضحت المصادر أن نظام الحجز الذى أعادته هيئة السكة الحديد على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري يتضمن أيضا إمكانية صرف تذاكر (واقف) في حالة نفاذ المقاعد الشاغرة، حيث يحصل عليها الراكب دون أن يكون له حق الجلوس على مقعد وهو ما يعفيه من التعرض للغرامة التي تطبق عليها في حالة استقلالها دون أن يكون معه تذكرة.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14