شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وصول الغواصة (S-44) لقاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، وصول الغواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع إلى قاعدة الإسكندرية البحرية قادمة من ميناء " كيل " بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت بطاقمها المصرى، ويمثل إنضمام الغواصة (S-44) تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الإقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من تحقيق الأمن والإستقرار والسلم فى المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى أستلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة المانيا الإتحادية .



القوى العاملة تنفى التواصل مع المواطنين عبر هواتفهم بشأن منحة الـ 500 جنيه القوى العاملة تنفى التواصل مع المواطنين عبر هواتفهم بشأن منحة الـ 500 جنيه فت وزارة القوي العاملة من جديد بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الاتصال على الهواتف المحمولة بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية.



القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر" القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع "مستقبل مصر" استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية عملاقة، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفداً من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومى "مستقبل مصر". رأس السنة الهجرية.. دار الافتاء تستطلع هلال محرم الأحد المقبل رأس السنة الهجرية.. دار الافتاء تستطلع هلال محرم الأحد المقبل رأس السنة الهجرية . . تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1443 هجرياً بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الاثنين 9 أغسطس، ووفقا لقرار مجلس الوزراء بأن العطلة الرسمية لمناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع يوم معين من الأسبوع تنتقل إلى الخميس المقبل، لذلك من المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الاثنين 9 أغسطس إلى الخميس 12 أغسطس 2021. القوات الجوية المشاركة بالتدريب المشترك المصرى الإماراتى (زايد-3) تصل الإمارات القوات الجوية المشاركة بالتدريب المشترك المصرى الإماراتى (زايد-3) تصل الإمارات

فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة فى التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى (زايد-3) إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يتم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام .





رطوبة وأجواء شديدة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبلكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل.

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.



ما حقيقة علامة "هولوجرام" المثيرة للجدل على الـ20 جنيهًا البلاستيك الجديدة؟ ما حقيقة علامة "هولوجرام" المثيرة للجدل على الـ20 جنيهًا البلاستيك الجديدة؟ أثارت علامة "هولوجرام" المطبوعة على وجه وظهر الـ20 جنيهًا البلاستيك الجديدة العديد من ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعى.. ويوضح ”الخليج 365” فى هذا التقرير حقيقة وجود هذه العلامة المميزة وأهميتها التأمينية.



جروبات الغش تنشر أسئلة من امتحان الجيولوجيا للثانوية والتعليم تتحقق من صحتها جروبات الغش تنشر أسئلة من امتحان الجيولوجيا للثانوية والتعليم تتحقق من صحتها نشرت صفحات وجروبات الغش الإلكترونى صور من امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصدر الورقة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة وتطابقها مع الامتحان الحقيقى.