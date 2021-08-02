شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات القطارات المكيفة الجديدة القادمة للخط الثانى للمترو × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للأنفاق في استقبال القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى للمترو مع شركة هونداي روتم الكورية، ويقدم ”الخليج 365” في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات والجدول الزمنى لتوريدها خلال التقرير التالى:

1ـ يبلغ عدد القطارات المكيفة الجديدة 6 قطارات.

2ـ تكلفتها تبلغ 130 مليون دولار بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصرى.

3ـ التعاقد يشمل محلق عقد صيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لهذه القطارات لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان.

4ـ وصل حتى الآن 4 قطارات ومنها ومخطط اكتمال توريد الصفقة خلال أكتوبر المقبل.

5ـ القطارات الجديدة تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة.

6ـ القطارات الجديدة مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية .

7ـ مزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

8ـ يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات.

9ـ يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

10ـ مخصص بها أماكن للكراسي المتحركة ومزودة بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

11ـ تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع .