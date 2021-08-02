شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية تعلن فتح باب التقدم لمنحة تشيفنينج الدراسية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان لها اليوم فتح باب التقديم لمنحة تشيفنينج الدراسية التابعة لحكومة المملكة المتحدة اعتبارا من غد وحتى 2 نوفمبر 2021.

وتُمنح منح تشيفنينج الدراسية للأفراد من جميع الخلفيات والذين يمكنهم إثبات أن لديهم الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي ، ويمكنهم إظهار كيف ستساعدهم درجة الماجستير في المملكة المتحدة على القيام بذلك.

وبحسب بيان السفارة، تقدم المنحة دعماً مالياً كاملاً للباحثين للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد في أي جامعة بريطانية ولكل التخصصات مع اتاحة أيضا الفرصة لبناء علاقات قوية مع مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية. كما تقدم تشيفنينج زمالات في مجالات الفنون والثقافة والدراسات الإسلامية.

في عام 2021 ، قدمت تشيفنينج 36 منحة دراسية للمصريين في مختلف المجالات بما في ذلك علوم البيئة ، والتمويل ، وإدارة الاعمال ، والعلاقات الدولية ، والتنمية ، والقانون. و شكلت النساء أكثر من نصف عدد الدارسين الناجحين، حيث تستعد 26 دارسة لمتابعة الدراسة لدرجة الماجستير.

منذ أن تم إنشاء البرنامج في عام 1983 ، حصل أكثر من 55000 فرد في جميع أنحاء العالم وأكثر من 1300 مصري على فرصة للدراسة في المملكة المتحدة - نتيجة 37 عامًا من الاستثمار.

ومن أبرز خريجي برنامج تشيفنينج المصريين: وزير الموارد المائية والري الحالي د.محمد عبد العاطي، نائب وزير المالية لسياسة المالية العامة السيد أحمد كوشوك، نائب محافظ البنك المركزي السيد رامي أبو النجا ،رئيس البورصة المصرية السيد محمد فريد و مفوضة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي د. أماني أبو زيد.

هناك أكثر من 1500 منحة دراسية على مستوى العالم للعام الدراسي 2022/2023 ، مما يدل على التزام المملكة المتحدة المستمر بتطوير قادة الغد.

قال السفير البريطاني في مصر ، السير جيفري آدامز: “برنامج تشيفنينج هو برنامج منحة دراسية استثنائي يقدم تجربة عالمية المستوى. و شبكة الخريجين لدينا مليئة بالمصريين الديناميكيين الذين حققوا عملاً هائلاً على مر السنين. هناك الكثير لتكسبه من التقديم علي المنحة ، لذلك إذا كان لديك ما يلزم لتكون باحثًا في منحة تشيفنينج ، فإنني أشجعك على التقديم قبل الموعد النهائي في 3 نوفمبر ".

قال خريج منحة تشيفنينج ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور أحمد سعادة: “لقد غيرت منحة تشيفنينج حياتي. إنها الرحلة التي مكنتني من إعادة اكتشاف نفسي ورؤية ما أستطيع فعله بوضوح. كما أتاحت لي الفرصة لأكون عضوًا في عائلة دولية من العلماء ، الذين يدعمون ، ويشاركون في التفكير ، وقادة في بلدانهم الأصلية ".