شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 23 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم ضبط وإزالة 23 حالة بناء مخالف وتعديات علي أراضي زراعية وأملاك دولة وذلك من خلال التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية لرصد والتصدي لأية مخالفات وإزالتها علي الفور.

وفى حي الهرم، تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة الدور السابع بالعقار الكائن 33 شارع عمر خالد خلف نادي 25 يناير من شارع كعبيش واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال مرتكب المخالفة وإحالته للنيابة العسكرية، بالإضافة إلي التصدي لحالة بناء مخالفة في المهد عبارة عن بناء سور ناصية شارع الجابري مع شارع اللبيني فيصل بغرض إنشاء جمالون صاج وتمت إزالته.

أما في قطاع هضبة الأهرام تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار 182 "قطعة ج" لقيام المخالف بصب الفراغ السياحي وضمه إلي الشقة بالمخالفة للتراخيص الصادرة و الرسومات الهندسيه وكذا إيقاف أعمال تحويل من سكني لتجاري وذلك بالعقار 83 قطعة د وتم فك الأبواب.

وفي حي العجوزة، تم إيقاف أعمال أنشاء جمالون بقطعة أرض يمين المحور بدون ترخيص كما قام حي الطالبية إيضا بإزالة جمالون مخالف بشارع عثمان أحمد عثمان، إلي جانب التصدى لحالة بناء مخالفة في المهد والتحفظ علي كافة المعدات والأدوات المستخدمة.

وتمكن حي جنوب الجيزة من إزالة حالتين بناء مخالفة عبارة عن بناء حوائط الدور الثالث بإحدي العقارات بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمنيب وكذا إزالة سور مخالف بشارع المحطة من ربيع الجيزى.

وكذلك في مدينة الحوامدية تم إزالة حالتين بناء مخالفة عبارة عن بناء أسوار بمنطقة أبو نقايه طريق العزيزيه ومسجد ابو داود من شارع الجمهورية.

كما تصدي مركز ومدينة منشأة القناطر لعدد خمس حالات بناء مخالف بقري المنصورية ومنشية رضوان ووردان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة العياط فقد تم التصدى لحالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وذلك بقرية الرقة الغربية التابعة للوحدة المحلية بالقطورى وإزالتها.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة حالة بناء مخالفة في المهد بقرية سقارة عبارة عن أعمدة وأساسات الدور الأرضي كمل تم إزالة تعديات علي أراضي أملاك دولة في المهد بمنطقة عين الودي بقرية الحارة علي مساحة 100 م و 125 م بمركز الواحات البحرية.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة حالتين بناء مخالف علي مساحة 80 م بشارع الشلايش القديمة وكذا إزاله التعدي بالبناء علي أرض زراعيه بجوار كوبري الملاءة على مساحة 100 متر تقريبا بالاضافه إلي إزاله وفك شده لسقف الدور الثالث بعد الأرضي بعقار علي مساحه 120م تقريبا بطريق الترعة المردومة بمنيل شيحة.























