شكرا لقرائتكم خبر عن معرض وزارة التضامن بمارينا يواصل استقبال الزوار للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمدينة مارينا 5 فى الساحل الشمال، فى استقبال الزوار للأسبوع الثانى، حيث يقام المعرض تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر لمدة شهر حتى 25 أغسطس.

وتتضمن المعروضات في معرض "ديارنا" مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد افتتحت مساء الأحد الماضى معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لتلبية احتياجات المصطافين، ويشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا .

