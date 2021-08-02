شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الفائزين بجوائز مهرجان إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، طلاب الجامعة الفائزين بجوائز مهرجان إبداع، الذى اختتمت فعالياته يوم الخميس الماضي، حيث نجح طلاب الجامعة في حصد العدد الأكبر من جوائز المهرجان، وبلغ مجموعها 24 جائزة، بقيمة 736 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر راضي، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى وهند حامد، مسؤول النشاط المسرحي.

وخلال التكريم أشاد الدكتور محمود المتينى، بمستوى الطلاب و قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وأكد أن الجامعة تدعم الموهوبين في كل المجالات و لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم والتدريب لهم، مشدداً على ضرورة عمل توازن بين التفوق الدراسي والتفوق في الأنشطة، ونبه لضرورة توظيف مشاركات الطلاب في الفاعليات الخارجية بما يضمن تفوقهم وظهورهم بالشكل اللائق.

كما وجه الشكر لكل الوزارات والمؤسسات المعنية والقائمة على تنظيم مهرجان إبداع ، كما وجه الشكر لطلاب الجامعة الذين وضعوا جامعة عين شمس في المقدمة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن فلسفة الجامعة تقوم على الاهتمام بالأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة الأكاديمية، وأن الجامعة وقطاع التعليم و الطلاب قد حرص على وضع خطة لضمان استمرار الأنشطة الطلابية برغم ظروف الجائحة.كما أكد أن هناك خطة لاستثمار كافة الأماكن المتاحة للأنشطة بمختلف كليات الجامعة.

يذكر أن مهرجان إبداع قد أقيم في دورته التاسعة بمشاركة 6500 طالب وطالبة من 145 جامعة ومعهد حكومي وخاص و بلغ إجمالي جوائز المسابقة 4 مليون و 917 ألف جنيه ، حصد منها طلاب جامعة عين شمس 15% من إجمالى الجوائز وهو رقم غير مسبوق على مستوى دورات المسابقة التسع.