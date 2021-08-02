النيابة تستمع لأقوال أسرة طفل عثر على جثته بترعة أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت نيابة الجيزة، الاستماع لأقوال أسرة طفل على جثته بترعة في أطفيح، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، حيث عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة طفل بمجرى ترعة بمركز أطفيح جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى قسم شرطة أطفيح بلاغًا من أسرة طفل يدعي "عبد الله م"، 4 سنوات، بتغيبة والبحث عنه عثر على جثته، بمجرى أحد الترع بنطاق المركز.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.