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البابا تواضروس ينعي القمص يونان رزق كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفي، أمس الأحد، الأب القمص يونان رزق كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة بشبرا الخيمة، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر ناهز ٦٦ سنة، قضى منها ما يزيد عن ٣٠ في خدمة الكهنوت.

ولد الأب المتنيح في ٧ نوفمبر ١٩٥٦، وسيم كاهنًا يوم ٢٧ يناير ١٩٩١، ورُسِم في رتبة القمصية في ١٨ يناير ٢٠٠٣.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص يونان رزق، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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