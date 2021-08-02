شيخ الأزهر يستقبل وزيرة الصحة بمسقط رأسه في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى الألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء مستشفى القرنة التخصصي بالأقصر بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليون جنيه.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إن شيخ الأزهر ووزيرة الصحة ومحافظ الأقصر استمعوا إلى شرح تفصيلي للرسومات الهندسية والبرنامج الوظيفي للمستشفى الجديد الجاري إنشاؤه على مساحة 21 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة الخدمات المكملة للمستشفى، حيث أوضحت الوزيرة أنه من المقرر أن يضم المستشفى قسم العيادات بمختلف التخصصات الطبية، وقسم الأشعة والذي سيتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال الأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قسم المعامل، كما سيضم غرف عمليات، ورعايات مركزة، وغرف تدخلات القساطر القلبية والمخيية، كما سيتم تزويد المستشفى بتانك أكسجين تبلغ سعته 11 ألف لتر.

كما أكدت هالة زايد أن المستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي مدينة القرنة ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، كما شددت على الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزها خلال 8 أشهر وفقًا للأكواد الإنشائية ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجهت بإنشاء مدرسة للتمريض ملحقة بالمستشفى استجابة لأهالي مدينة القرنة.

ومن جانبه، لفت الإمام الأكبر إلى أهمية النهوض بالخدمات الطبية المقدمة بمدينة القرنة والتي تعد من أهم المناطق السياحية بمحافظة الأقصر والتى تستقبل الآلاف من السائحين سنويًا، مشيدًا بالنموذج الإنشائي للمستشفى مما يساهم في حصول أهالي المدينة على أفضل الخدمات الطبية، كما أشاد بالخدمات الطبية المتكاملة التي يحصل عليها أهالي المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء المستشفى، وتيسير وصول الخدمات المكملة لتشغيل المستشفى من مرافق وكهرباء وصرف صحي، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد لحرصها الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.