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كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن الأوراق المطلوب لطلاب الثانوية العامة لأداء الاختبارات بالكلية.

وأوضحت كلية الإعلام أن الأوراق المطلوبM كالتالي:-

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه.

- عدد 1 صورة شخصية.

- المحافظات التي تتقدم للقدرات في كلية الإعلام - جامعة القاهرة هي:-

(القاهرة- الجيزة- الفيوم- القليوبية- الإسكندرية- مطروح- غرب شبرا الخيمة- شبين القناطر- الخانكة- قليوب- القناطر الخيرية- شرق شبرا الخيمة- العبور- الخصوص).

- إيصال الدفع الدال على السداد.

  • الاستمارة الخاصة بموقع التنسيق بعد التأكد من حفظها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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