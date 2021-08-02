وزير الزراعة يتفقد معمل أبحاث وتطوير النخيل.. ويوجه بزيادة إنتاج الشتلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الإثنين، المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح يرافقه المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل، إن وزير الزراعة تفقد معمل زراعة الأنسجة بالمعمل المركزي للنخيل والذي يحتوي على غرفة تحضير الأوساط الغذائية وغرفة الزراعة وغرف تحضين النباتات في المراحل المختلفة ثم تفقد الوزير صوب الأقلمة الملحقة بالمعمل والتي تحتوي على أصناف البارحي والمجدول وأصناف جافة.

وأشاد "القصير"، بالجهد المبذول وتوجه بالشكر إلى فريق العمل بالمعمل المركزي للنخيل.

وفي نهاية الزيارة وجه وزير الزراعة، بالاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع وبالتوسع في إنتاج شتلات النخيل المتميزة ذات العائد الاقتصادي لخدمة المشروعات الزراعية القومية التي تشهدها مصر حاليًا، كما وجه بتذليل كافة العقبات والصعوبات لإنشاء معمل تجاري وزياده المنتج من الفسايل ذات الأصناف المميزة وتقليل الاستيراد منها خاصة وإنها ستكون أكثر أقلمة مع البيئه المصرية.