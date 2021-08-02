شكرا لقرائتكم خبر عن رأس السنة الهجرية.. "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعية بمناسبة هجرة النبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأس السنة الهجرية . . أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية شاملة بعنوان: «رؤية الواقع واستشراف المستقبل»، بمناسبة ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث يتم تنفيذها من خلال اللقاءات المباشرة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الرسائل المقدمة إلكترونيًا على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر وانستجرام وتليجرام» من فيديوهات ورسائل مكتوبة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر بضرورة التواصل المستمر مع الناس وملامسة قضاياهم اليومية والسعي إلى الاستفادة من المواسم الدينية في كل ما يرتبط بواقع الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن إطلاق مثل هذه الحملة التوعوية يأتي انطلاقًا من أن الهجرة النبوية المباركة تمثل أهمية كبرى في التاريخ الإسلامي؛ فقد اشتملت على الكثير من الدروس والقيم المهمة التي نحن جميعًا بحاجة إلى تطبيقها والاستفادة منها في واقعنا الحالي؛ كما أنها أفادتنا جميعًا في واقعنا المتجدد من جانب أهمية وضوح الرؤية في كل شيء، مع الإعداد الجيد، والتخطيط المتميز، والرؤية الثاقبة للأحداث، والدراسة الواعية لعواقب الأمور ونتائجها، والاستشراف للمستقبل بصورة أكثر إيجابية.

أضاف عيّاد، أن الحملة تستهدف التركيز على حب الوطن وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وضرورة التعاون والإحساس بالآخرين، خاصة وقت الأزمات، وأهمية أن يؤدي كل فرد دوره في المجتمع حتى يزدهر ويستقر، وبيان أن الاتحاد والعمل الجماعي هو الضمانة الأقوى لعبور كل المحن ومواجهة الصعاب.

أشار الأمين العام للمجمع، إلى أن الحملة سيتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لنشرها على موقع المجمع باللغة الإنجليزية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع، لوصول هذه الرسائل إلى غير الناطقين بالعربية في إطار رسالة الأزهر العالمية التي تكفل بأدائها عبر تاريخه.