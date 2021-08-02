شكرا لقرائتكم خبر عن الجيولوجيا ترسم البسمة على طلاب الثانوية العامة فى أخر أيام ماراثون الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل امتحان مادة الجيولوجيا، لطلاب شعبة علمى علوم، فى أخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية.

ورصد ”الخليج 365” ردود فعل الطلاب على مستوى الامتحان، بلجان مدرسة طبرى الحجاز الثانوية ، بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم لمستوى امتحان الجيولوجيا، مؤكدين أن الامتحان أقل من المتوسط والأسئلة من الكتاب فضلا عن أن الوقت كان كافيا .

وانطلق فى العاشرة من صباح اليوم الإثنين، أخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، حيث حيث يؤدى طلاب شعبة علمى علوم امتحان الجيولوجيا لمدة 3 ساعات ، وطلاب شعبة علمى رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل لمدة ساعتين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهزت 770 استراحة للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفرشها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة، وتم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير الاستراحات الملاحظين بصفة مستمرة وتوفير المطهرات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم اختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة، كما يقوم الطالب بتظليل اجابته بالقلم الرصاص فى البابل شيت ثم يؤكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على الملاحظين بعدم اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة، كما أنه يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، تحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبة مع ضرورة توقيع الطالب على ورقة البابل شيت والبيانات الخاصة بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة.

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة إلى 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة، منهم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم و100 ألف و169 فى شعبة الرياضيات و256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية، وعدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية.