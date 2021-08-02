شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات المعلمين: معلم تعرض للتهديد من الطلاب بلجنة فى البدرشين لرفضه الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، رئيس غرفة عمليات النقابة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة عمليات الثانوية العامة بالنقابة تلقت بلاغاً مساء أمس من (مايكل. م. س) معلم مكلف بالمراقبة على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشوبك بالبدرشين يشتكي تعرضه للتهديد من قبل بعض الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشوبك لعدم تمكنهم من الغش في الامتحانات.

وأوضحت غرفة العمليات، فى بيان، أنه جاء في الشكوى التي تلقتها غرفة عمليات النقابة، أن المعلم يشتكي من تلقيه تهديدات من قبل بعض الطلاب لأنه رفض تمكينهم من أعمال الغش وراعى ضميره المهني والتزم بأداء رسالته المهنية وتطبيق مبدأ العدالة، واليوم كان آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أنه بتوجيهات من نقيب المعلمين خلف الزناتي تم تكليف شعبان هيكل رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالبدرشين بالتحرك الفوري لإنهاء المشكلة، وتحرك رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالبدرشين وبرفقته أعضاء اللجنة، والتقى بعدد من كبار عائلات الشوبك، وتوصل مع المعلم الشاكي، ورئيس لجنة سير الامتحان، وتوصل إلى الطلاب وأولياء أمورهم، وتم انهاء الأزمة وتأمين خروج المعلم وزملائه من لجنة الشوبك بعد انتهاء أعمالهم.

ويؤدى قرابة 393 ألف طالب وطالبة فى الشعبة العلمية بالثانوية العامة، امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة.