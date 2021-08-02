شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أراء طلاب الثانوية حول صعوبة التفاضل: الأسئلة اعتمدت على الأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أراء طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، حول مستوى امتحان مادة التفاضل والتكامل، حيث أكد طلاب بلجنة مدرسة أبو الهول القومية، أن مستوى الأسئلة سهل ولكن تضمن الامتحان قرابة 10 جزئيات صعبة، موضحين أن جميع الأسئلة اعتمدت على الأفكار وكل سؤال كان يحتاج لوقت للتفكير فى الإجابة، موضحين أن الأسئلة بها جزئيات جبر" كانت صعبة أما جزئيات التفاضل سهلة وبسيطة.

فيما أكد طلاب، أن الامتحان في مستوي الطالب المتفوق، ومعظم الأسئلة جاءت صعبة تحتاج إلى تفكير للوصول إلي نتائج للاجابة علي المسائل، وأن الأسئلة جاء بها 4 أسئلة فى مستوى الطالب المتوسط يستطيع الإجابة عنها بسهولة وبساطة أما باقي الأسئلة غير مباشرة وصعبة، حيث أكد الطالب أحمد سيد، أن امتحان التفاضل والتكامل جاء صعبا في مستوي الطالب العبقرى والمتفوق، لافتا إلى أن الامتحان تكون من 25 سؤالا فقط مستوى السهولة قليل مقارنة بالأسئلة الصعبة، كما أن الامتحان احتاج الى وقت إضافى.

فيما سادت حالة من الفرحة بين الطلاب بسبب الانتهاء من الامتحانات، مؤكدين أنهم شعروا براحة بعد سنة شاقة من المذاكرة والمراجعة والامتحان، ودعا الطلاب، قائلين: يارب النتيجة تكون مرضية وتعوض تعبنا وجهدنا طوال العام.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو الماضى من امتحانات الثانوية العامة، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية اليوم الإثنين من الامتحانات التى عقدت على نظام البابل شيت وفق التقييم الجديد الذى يقيس مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية، وأنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الاجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وأضافت الوزارة أنها لن تعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، قائلة: "قد يتطلب الأمر يومان ـو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالى بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام فى ضوء النتائج النهائية.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.