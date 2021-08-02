شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل زويل.. مدينة زويل تشكر الدولة وتؤكد: مستمرون فى أداء الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل تحية إلى روح الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ومؤسس المدينة في ذكرى رحيله التي تواكب الثاني من أغسطس كل عام، إذ رحل العالم الكبير عن دنيانا في عام 2016 عن عمر يناهز 70 عاما أسهم خلالها في مسيرة البشرية بالكثير من العمل الجاد في مجال البحث العلمي والاكتشافات الكيميائية غير المسبوقة.

وحرص زويل على مساعدة وطنه من خلال تأسيس مدينة علمية تضم العديد من المكونات كمشروع قومي يسهم في دعم مسيرة مصر في البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية لما لذلك من تأثير كبير على الاقتصاد والإنتاج القومي.

وقال الدكتور عبدربه في هذه المناسبة، إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن إحياء ذكرى رحيل العالم المصري الكبير مع تحقيق المدينة نهضة كبيرة على كل المستويات العلمية والإنشائية حيث تستعد لاستلام المجمع الاداري والثقافي بمقر المدينة بحدائق أكتوبر بعد الانتهاء من تشطيبه وتأثيثه.

فيما أعلنت التايمز البريطانية مؤخراً تصدر مدينة زويل للجامعات والمراكز المصرية التصنيف الخاص بمعاييرها محليا في المركز الأول وحصولها على المركز العاشر عربيا على الرغم من حداثة عهدها وعدد أعضاء هيئة التدريس والباحثين المحدود .

وشدد عبدربه على أن أسرة المدنية مستمرة في أداء الرسالة موجهًا الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا التي تدعم المدينة بكل قوة لتحقيق الأهداف المرجوة منها إتساقا مع رؤية مصر الحديثة الساعية لبناء جمهورية جديدة توفر الحياة الكريمة لكل أبنائها.