شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رصف طريق التجنيد وتطوير كبارى مشاة بحدائق الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة أعمال رصف الطبقة السطحية ودهان البلدورات وأرصفة المشاة بطريق التجنيد بطول 2.5 كم وعرض 25 مترا، وكذلك رصف موقف الأتوبيس والطريق المؤدي لسنترال الرماية وذلك بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك استكمالا لأعمال التطوير والرصف التي تنفذها محافظة الجيزة للعديد من المحاور المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق وخلق محاور مرورية جديدة .

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الإنارة بالمحاور المرورية، تم الانتهاء من أعمال إنارة كوبري المشاة الأول بجوار مدخل مساكن الضباط ومدارس مصر للغات وإنارة الكوبري الثالث أمام البوابة الثانية لحدائق الأهرام وجاري الاستكمال .

في إطار الاستجابة الواردة من المواطنين قامت إدارة الإنارة بحي الهرم بأعمال صيانة أعطال الكابلات وتوصيلها من الممشي حتي مدخل مساكن كفر الجبل وجاري الاستكمال لأعمال الإنارة حتي الدائري، كما تمت أعمال الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بشارع الصفا والمروة وشارع حمد ياسين وإضاءتها بالكامل .