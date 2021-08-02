شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن انتظام صرف معاشات أغسطس فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارات إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات أغسطس للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.