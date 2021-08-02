شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق تحيا مصر، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية في قريتي منديشة والقصعات بالواحات البحرية، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة الواحات البحرية تتضمن 5 أطنان دواجن، و12 طن مواد غذائية جافة، و20 طنا عصائر ومعلبات، بالإضافة إلى 19000 قطعة ملابس جديدة، سيتم توزيعها على 1000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وأن كل أسرة ستحصل على 5 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية، وكرتونة ملابس تتضمن 19 قطعة.

وأكد عبد الفتاح أن هذه القوافلز تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، وأن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل سيطلقها الصندوق لصالح الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق خلال شهر أغسطس الجاري ومنها مدينة الطور، وسيدي براني.

وتعتبر مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية (7)



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية (1)



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية (2)



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية (3)



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية (4)



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية (5)



صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية (6)



