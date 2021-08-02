شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تدقوا الشماسي..8 نصائح أمنية للحفاظ على شقتك من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المحافظات الساحلية خلال هذه الأيام إقبالا كبيرا من المواطنين على "المصايف"، للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة، والاستمتاع بالبحر.

ويترك المواطنون منازلهم أو شققهم لعدة أيام لحين العودة من المصيف، الأمر الذي ينبغي معه أخذ الحيطة والحذر لعدم تعرضها للسرقة في غيابهم.

ويقدم ”الخليج 365” عددًا من النصائح الأمنية للمواطنين قبل أن "يدقوا الشماسي" ويستمتعوا بالمصيف، يجب اتباعها لدى مغادرتهم منازلهم، أبرزها:

ـ إحكام غلق الأبواب والنوافذ جيدًا.

ـ ترك بعض مصابيح المنزل تعمل، لإعطاء شعور بوجود أشخاص بالشقة.

ـ يفضل ترك الراديو يعمل، من خلال تشغيله على إذاعة القرآن الكريم مثلًا، بما يوحي وجود أشخاص بالشقة.

ـ يفضل وضع قطع ملابس في "البلاكونة" بما يوحي وجود أشخاص طالما يوجد "غسيل".

ـ عدم الحديث مع كثير من الجيران عن مواعيد السفر.

ـ التنسيق مع حارس العقار لإبلاغ صاحب الشقة حال تعرضها لمكروه.

ـ عدم ترك أموال أو مجوهرات في الشقة طول فترة الغياب عنها.

ـ في حالة وجود أموال للضرورة يمكن وضعها في المطبخ، حيث لا يفكر اللص في ذلك، وإنما يتجه دومًا نحو "الدولاب" لأنه يوجد به المدخرات.