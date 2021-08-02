ضبط مدير شركة بحوزته 21 ألف "كمامة وماسحة كحولية" مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة؛ بحوزته (21,750 ألف قطعة مستلزمات طبية " كمامة – ماسحة كحولية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الاثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.