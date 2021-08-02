ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وذخائر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال سيره بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وبحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة بداخلهما عدد 50 طلقة من ذات العيار).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.