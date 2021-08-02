إحباط ترويج 17 طن مواد غذائية فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة، بحوزته (7٫87 طن "لحوم – كبدة – دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع حلويات "بدون ترخيص"، بمحافظة القاهرة، بحوزته (10 طن "دقيق فاخر – سكر -شيكولاتة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لإدخالها في تصنيع الحلويات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.