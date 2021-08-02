ضبط المتهمين بسرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (تاجري سجائر) يفيد بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة عليها كمية من السجائر بإجمالي (50 خرطوشة مختلفة الأنواع)، استوقفهما 4 أشخاص ادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على مبلغ مالي والسيارة المشار إليها ولاذوا بالفرار ، وفى وقت لاحق تلقى أحد الأشخاص عليهما اتصالا هاتفياً من أحد الأشخاص وأخبره بأن السيارة المستولى عليها متواجدة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب توجههما للمكان المشار إليه عثرا على السيارة وتبين خلوها من حمولتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لطبيعة عمله في تجارة السجائر وعلمه بثراء المجنى عليهما اختمرت في ذهنه فكرة سرقتهما وفى سبيل ذلك اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليهما للمنطقة محل البلاغ بدعوى رغبتهم في شراء كمية من السجائر وفور وصولهما قام باقي المتهمين بإسيقافهم واستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار وعقب ذلك استولوا على حمولة السيارة بالكامل وقاموا بتحميلها على سيارة أخرى "ميكروباص" تصادف مرورها من مكان الواقعة وقيامهم بالتصرف في الحمولة بالبيع ، وتم بإرشادهم ضبط السجائر المستولى عليه لدى عميلهم (تاجر سجائر "حسن النية") وكذا ضبط مبلغ مالي من متحصلات البيع وأقر بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.