تفاضل الثانوية العامة تقتل فرحة الطلاب بانتهاء ماراثون الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اختتم طلاب الصف الثالث الثانوي ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين، بأداء امتحانَي الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية "علوم"، وامتحان التفاضل والتكامل لطلاب الشعبة العلمية "رياضيات".

واشتكى طلاب الشعبة العلمية "رياضيات" صعوبة امتحان التفاضل والتكامل.

وقال الطالب "خالد.ش": إن امتحان التفاضل صعب جدًّا وطويل، مضيفًا: "على الأقل محتاج نص ساعة كمان أو ساعة عشان نقدر نجاوب على كل الأسئلة".

وقال الطالب "كريم.ح": إن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، إضافة إلى وجود نحو 4 أو 5 أسئلة في مستوى الطالب المتميز "لَفَّة قوي وفيها تريكَّات".

وأكد الطالب "سليم.م"، أن أسئلة الامتحان كثيرة جدًّا، مضيفًا: "إزاي نقدر نحل 25 سؤالًا في ساعتين؛ دا ظلم".

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "العلوم"، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 292 ألفًا و428 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بإجمالي 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

ويبدأ امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" في من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، ويبدأ امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علمي رياضة" من 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًّا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، وتعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًّا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.